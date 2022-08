Nova Friburgo terá semana da visibilidade de mulheres lésbicas e bissexuais - Divulgação

Nova Friburgo terá semana da visibilidade de mulheres lésbicas e bissexuaisDivulgação

Publicado 22/08/2022 14:56

O dia 29 de agosto marca o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica e a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio do Centro de Cidadania LGBT – Hanna Suzart, promoverá a Semana da Visibilidade das Mulheres Lésbicas e Bissexuais, do dia 26 ao dia 31 de agosto. O evento contará com diversas atividades como fórum de debates, rodas de conversa, capacitações de gestores públicos e futebol feminino, além da celebração dos 15 anos de atuação do Centro LGBT Hanna Suzart em Nova Friburgo.

A Semana da Visibilidade das Mulheres Lésbicas e Bissexuais será realizada através da parceria entre as secretarias municipais de Assistência Social; Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude; Saúde, Cultura, Esporte e Lazer e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior. O evento contará, ainda com a parceria da Usina Cultural Energisa.