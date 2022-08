Fundação Dom João VI realiza a exposição Arte e Inspiração - Divulgação

Publicado 17/08/2022 20:16

A Fundação Dom João VI, por meio do seu Programa de Educação Patrimonial, realiza a exposição “Arte e Inspiração - Patrimônios de Nova Friburgo e Região” em desenhos, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil. A abertura acontece no dia 5 de setembro, às 16h, na praça central do Cadima Shopping, localizado na Rua Moisés Amélio, 17, no Centro de Nova Friburgo.



A exposição reúne desenhos de autoria de Ruan Azevedo, Raissa Veloso e Ana Clara Veloso, estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sob a orientação e supervisão do professor de artes Gilson Silva de Andrade, formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ e pela Faculdade de Educação Artística Bennett do Rio de Janeiro e pós-graduado em arte-educação. A curadoria é da historiadora da Fundação Dom João VI, Maria Ana Quaglino, e da pedagoga conselheira da Fundação, Eliana Amil.



Segundo a curadoria, os estudantes fizeram uma visita aos patrimônios históricos de Nova Friburgo e região, edificados ao longo dos 200 anos de Independência do Brasil, e os desenhos retratam as imagens desses pontos, propondo o diálogo entre o presente e o passado para resgatar e valorizar os patrimônios históricos. A iniciativa ainda visa a ressaltar a importância dos bens culturais, divulgar a história da cidade e preservar seu patrimônio como representante legítimo da sua memória, além de aproximar a população de seu patrimônio cultural e promover o dialogo entre os patrimônios históricos presentes nas artes visuais, na arquitetura e nos espaços urbanos e identificar a renovação urbana e desaparecimento de alguns patrimônios.



Além da exposição, uma oficina de desenho a mão livre será ministrada pelo professor de artes Gilson Silva de Andrade, no dia 17 de setembro, às 14h, na praça central do Cadima Shopping. A proposta é reunir pessoas interessadas em criar e compartilhar desenhos inspirados nos patrimônios e fazer um registro do patrimônio histórico e cultural de Nova Friburgo nos seus 204 anos de existência. Ao todo são ofertadas 40 vagas para crianças e adultos. As inscrições serão feitas no local, no dia da oficina.