Alunos da rede municipal visitam Hackatruck Makerspace, na sede do CEFET - Divulgação

Publicado 16/08/2022 22:20

Durante esta semana, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior da Prefeitura de Nova Friburgo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, proporcionou aos alunos dos Anos Finais das Unidades Escolares Rui Barbosa e Tiradentes uma visita ao Hackatruck MakerSpace e os alunos da E.M Tiradentes visitaram também todo o campus do CEFET de Nova Friburgo, no Jardim Ouro Preto.



Os alunos passaram a manhã conhecendo toda a estrutura montada com tecnologia e inovação pela IBM e também os laboratórios, salas de aula e biblioteca do CEFET, que em nossa cidade oferece o ensino médio integrado aos cursos profissionalizantes em administração ou informática e graduação em Licenciatura em Física, Gestão de Turismo, Sistemas de Informação e Engenharia Elétrica.



Dentro do Hackatruck, os estudantes souberam que os universitários do local, onde o veículo está estacionado, frequentam o espaço para criar APPs, fazendo uso de impressoras 3D, máquina de corte a laser, notebooks para usarem durante o tempo programado para a carreta permanecer na Instituição.

A professora de Matemática da E.M. Tiradentes, Ana Paula Affonso, disse: "Muito obrigada pela oportunidade de nossos alunos terem esse contato com essa grande instituição CEFET. Esse projeto Hackatruck é ciência pura e aplicada. Excelente."