Capacitação sobre primeiros socorros é realizada para gestores da rede municipal de ensinoDivulgação

Publicado 16/08/2022 22:16

Na última quinta-feira, 11, foi realizada, no auditório da Escola Municipal Santa Paula Frassinetti, a primeira etapa de treinamento sobre primeiros socorros em atendimento à Lei Lucas, de nº 13.722/18, voltada para os gestores da rede municipal de ensino. A capacitação foi organizada para acontecer em várias etapas para que possa atender à grande quantidade de servidores que deverão realizá-la.

A iniciativa foi elaborada pela Escola Friburguense de Gestão somada à Secretaria Municipal de Educação e Defesa Civil. Na ocasião, as participantes puderam conhecer melhor e aprender técnicas para agirem de modo mais efetivo em situações inesperadas, porém, passíveis de acontecer dentro das unidades escolares.

De início, gestoras de escolas com educação infantil receberam os ensinamentos pelo instrutor Herbert, da Defesa Civil. "Não quer dizer que só na escola pode acontecer esses ensinamentos, a gente pode levar para dentro de casa, uma festa, um churrasco. Mas o colégio é um local que reúne uma quantidade maior de criança, então, os pais confiarão mais nas escolas por ter professores habilitados para fazerem os primeiros socorros nos seus filhos" - concluiu Herbert.



O prefeito Johnny Maycon comentou sobre a satisfação da realização do curso para os gestores. "Desde o período em que estive como vereador lutei para que a Lei Lucas (13722/18), que obriga as escolas públicas e privadas e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros, fosse de fato colocada em prática em nossa cidade. É um passo importante para garantir a segurança de nossas crianças dentro e fora do ambiente escolar. Neste momento, estamos concluindo a elaboração de um Decreto que regulamentará a Lei 13722/18."



Além do prefeito, estiveram nessa primeira capacitação Cintia Damásio, subsecretária Pedagógica; Bianca Boechat, coordenadora da Educação Infantil da SME; Kelle Barros Carvalho de Freitas, controladora municipal e diretora da Escola Friburguense de Gestão.