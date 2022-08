Palestra sobre amamentação em São Geraldo - Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:40

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo continua promovendo ações em celebração ao Agosto Dourado, mês destinado a conscientização e incentivo ao aleitamento materno.

Desta vez, as atividades aconteceram na Atenção Básica do município. Nesta semana, a equipe da Unidade Básica de Saúde de São Geraldo realizou uma roda de conversa com as gestantes e puérperas do bairro sobre a importância da amamentação aos bebês até, pelo menos, os seis primeiros meses de vida.