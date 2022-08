Encontro em Nova Friburgo reúne conselho escolar, lideranças do município e de São João de Meriti - Divulgação

Publicado 06/08/2022 08:05

Na manhã dessa quinta-feira, 04, no auditório do Centro Educacional Nossa Senhora das Graças, o Conselho Escolar, setor da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, realizou uma reunião para os gestores da rede municipal de ensino. O encontro, ministrado pela professora e coordenadora do CE Martha Rachel e equipe, serviu para explicar o real trabalho desenvolvido nessa área e suas diretrizes.

A subsecretária pedagógica, professora Cintia Damazio, esteve na ocasião e o prefeito, Johnny Maycon, por vídeochamada, deixou uma breve mensagem aos presentes.

Uma importante participação foi da pedagoga Keila Carvalho, especialista pela Universidade Federal do Ceará em Conselhos Escolares, vice- coordenadora do Gafce (Grupo de Fortalecimento dos Conselhos Escolares) e coordenadora de Gestão

Democrática da Secretaria Municipal de São João de Meriti que, também por vídeochamada, compartilhou sua experiência e conhecimento levantando a temática: "a importância da participação no Conselho Escolar e a articulação dos diretores".

Martha Rachel, que também é articuladora do Gafce, disse que o Conselho Escolar é um espaço de discussão de ideias e de definição de estratégias.

"O Conselho Escolar transforma a forma de ver a educação e acaba delegando tarefas que antes concentravam-se nas mãos da equipe gestora. Assim, constroem-se uma ponte entre a família e a escola demonstrando que todos podem e devem contribuir, chamando a família e a comunidade para participar da vida escolar e das decisões em prol da unidade." , afirmou Martha Rachel