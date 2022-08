Secretaria de Saúde de Nova Friburgo se prepara para possíveis casos de varíola dos macacos - Divulgação

Publicado 05/08/2022 22:44

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto com o Setor de Epidemiologia, a Subsecretaria de Atenção Básica, a Subsecretaria de Atenção Hospitalar, membros do Hospital Municipal Raul Sertã, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), laboratórios municipais e assistência farmacêutica se reunirão na próxima sexta-feira, 05, para falar sobre o Monkeypox (a Varíola dos Macacos).

A reunião será realizada para formalizar o fluxo de atendimento para os possíveis casos suspeitos da doença na rede pública de saúde de Nova Friburgo. A partir das 14 horas, os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde discutirão a organização da assistência para os cidadãos que estiverem com sintomas e buscarem auxílio nas unidades básicas de saúde, hospitais e UPA.

O que é o Monkeypox?

Segundo o Ministério da Saúde, o monkeypox - varíola dos macacos - é uma zoonose viral transmitida pelo contato próximo com lesões de pacientes que estão contaminados. Os sintomas são pústulas (bolhas) na pele de forma aguda, dor de cabeça, febre, linfonodos inchados, dores musculares e no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda. Geralmente, o tratamento é realizado nas dores relatadas pelo paciente. Já a prevenção consiste em vacinação contra varíola e uso de máscara em ambientes com pessoas que estejam com sintomas da doença.