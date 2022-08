Projeto de extensão do Hospital amigo da criança voltado para atendimento às gestantes nos postos de saúde - Divulgação

Projeto de extensão do Hospital amigo da criança voltado para atendimento às gestantes nos postos de saúdeDivulgação

Publicado 04/08/2022 18:38

As enfermeiras que integram a iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) na Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro de Nova Friburgo estão estendendo a assistência às gestantes para os postos de saúde que não possuem o título de Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAM).

O projeto tem como proposta a divulgação da política da iniciativa, que visa promover, proteger e apoiar a amamentação, preparando as mães desde a gestação até o puerpério. A prioridade é estimular boas práticas que priorizam a relação da mãe e do filho.

Dentre as ações estão a orientação sobre os procedimentos da Maternidade no pré-parto e no ato do parto, a importância da humanização no momento do nascimento do neném, esclarecer dúvidas sobre parto normal e cesárea, desmistificar tabus sobre o assunto e incentivar o aleitamento materno.