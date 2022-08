Cooperação entre Prefeitura e Uerj oferece cursos gratuitos para a comunidade - Divulgação

O Município de Nova Friburgo e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro assinaram em junho termo de colaboração para ofertar, via Polo de Extensão da Uerj, oficinas culturais, esportivas e educacionais para o público infanto-juvenil, adulto e idoso de Nova Friburgo e regiões adjacentes. As atividades gratuitas serão ministradas nas dependências de espaços da Prefeitura e parceiros do projeto. O acordo de cooperação tem vigência até janeiro de 2024.

As atividades de extensão serão ministradas por equipe de monitores, professores e coordenadores vinculados à Uerj, que vêm participando de diversos encontros para apresentação do projeto, integração, qualificação e planejamento. Algumas dessas atividades, no entanto, já foram iniciadas em caráter experimental.

Um dos principais núcleos funcionará na Praça CEUs, na Via Expressa, abrindo efetivamente o espaço para a ocupação da comunidade. Outros núcleos estarão espalhados pela cidade nos Pontos de Cultura, escolas e quadras poliesportivas. Palestras e clínicas esportivas itinerantes também estão previstas em escolas públicas, além de outros eventos comunitários.

Os polos de extensão da Uerj foram concebidos para a construção e fortalecimento de políticas públicas visando melhoria nas condições de vida da população, proporcionando a troca de saberes e de experiências entre a comunidade acadêmica, o poder público e a sociedade civil.

Para o Município, “essa parceria visa, além de ocupar nossos espaços esportivos e culturais, gerar mais oportunidades para nossos jovens, direcionando-os para o caminho do bem através da Cultura e do Esporte e, claro, gerando entretenimento e ocupação para adultos e idosos. Com certeza é um projeto que apresentará resultados na qualidade de vida e saúde da nossa população, tanto física quanto mental. Esse é só mais um passo que estamos dando no avanço de políticas efetivas para a cultura e esporte de Nova Friburgo”, disse o prefeito Johnny Maycon, agradecendo à Uerj pela parceria.