Abertas inscrições para cadastramento de protetores de animais - Divulgação

Abertas inscrições para cadastramento de protetores de animaisDivulgação

Publicado 28/07/2022 21:18

A Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal (Ssubea), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, publicou na edição do último sábado, 23 de julho, do Diário Oficial Eletrônico do Município, uma portaria cujo objetivo é destinar aos protetores de animais da cidade os mais de mil quilos de rações arrecadados por meio de doações.



Ao todo foram arrecadados 1.010 quilos, sendo 54 sacos de 15 quilos para cães e dez sacos de 20 quilos para gatos. Os protetores interessados devem se cadastrar para que sejam habilitados a receber as rações. O cadastramento deve ser realizado até o dia 15 de agosto, sendo que o protetor deve contar com, no mínimo, cinco animais sob sua tutela.