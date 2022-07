Subestação elétrica do Hospital Municipal Raul Sertã tem reforma concluída - Divulgação

Publicado 25/07/2022 23:31

No último domingo, 24, foi finalizada a ligação do prédio da subestação elétrica do Hospital Municipal Raul Sertã, a qual foi completamente modernizada para manter estabilidade na rede elétrica que abastece a unidade. Sendo assim, aconteceu a transferência de energia entre a subestação ‘’antiga’’ e a ‘’nova’’.



O prédio mais antigo foi finalmente desativado, já que agora, a nova estrutura, comporta devidamente toda a unidade hospitalar. Para isso, sua capacidade foi adequada, com o objetivo de alimentar alas mais recentes do Raul Sertã, como o novo centro cirúrgico e a área de Terapia Intensiva (CTI). Também está inclusa nessa modernização a lavanderia do Hospital.



A obra da subestação já havia sido finalizada em 2021, mas somente nesta semana pode ser devidamente ligada, com o cabeamento correto e seguro, de forma que não falte o abastecimento de energia na unidade. Além disso, neste período, equipamentos modernos que garantem ainda mais a estabilidade foram implementados.