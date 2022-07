Arraiá tomará conta da edição julina do Projeto Domingo de Lazer - Divulgação

Arraiá tomará conta da edição julina do Projeto Domingo de LazerDivulgação

Publicado 22/07/2022 22:40

No próximo domingo, dia 31, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizará mais uma edição do projeto “Domingo de Lazer”. O evento recreativo é aberto para pessoas de todas as idades e acontecerá em um novo horário, das 9h às 14h, na Via Expressa, no espaço em frente à AFAPE.

O trecho da via estará fechado para o trânsito durante toda a manhã de domingo até o início da tarde, das 8h às 15h. Estão previstos aulões de dança com os professores Haroldo Vieira e Luciane Ferreira, oficinas de dança com os professores Claudio Lamblet e Ricardo Rocha, brinquedos infantis, exposição de carros antigos, algodão doce, pipoca, e espaço livre para atividades em geral.

Outras oficinas acontecerão durante todo o evento como de desenho, futebol e basquete, e também serão oferecidos serviços para a população como aferição de pressão arterial e glicose, massagem, entre outros. A edição será especial e terá temática de festa julina, contando com a participação especial do Trio Lumiar, trazendo muita alegria e diversão através da música.

O evento conta com o apoio das empresas privadas Aiq fome, Óticas Bottini, Custódio Construções, Gigalink, Deck 240, Nova Mix, Muito + Educação Profissionalizante, Unimed, Saf e Estácio Friburgo e também da Afape.