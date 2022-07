Sesi/Firjan recebe visita de alunos de robótica - Divulgação

Publicado 19/07/2022 21:48

No último dia 14 a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior da Prefeitura de Nova Friburgo recebeu a visita dos alunos de robótica do Sesi/Firjan. O secretário José Loyola Bechara e o subsecretário Elberth Heringer apresentaram a Central de Monitoramento, onde os alunos puderam conhecer toda a funcionalidade e importância do programa Cidade Inteligente.

Os alunos também visitaram o Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para Indústria do Vestuário (Cevest), conheceram os diversos cursos oferecidos, tiraram dúvidas com os instrutores e trocaram informações com os setores de estágios e programação de sistemas.

Entre os muitos comentários e elogios, um dos alunos chegou a declarar que não imaginava que a Secretaria de Ciência e Tecnologia tinha toda a estrutura que presenciou, que era tão importante para a segurança e que contribuía tanto para a capacitação das pessoas, para a indústria e o comércio da cidade.

Loyola e Heringer disseram que além de todo conhecimento já adquirido, os alunos demonstraram foco e comprometimento, buscando experimentar durante a visita a aplicação e serventia dos equipamentos e dos cursos. “Com certeza vão trilhar seus caminhos com competência”, observaram o secretário e o subsecretário de Ciência e Tecnologia.