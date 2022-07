Prefeitura de Nova Friburgo divulga processo seletivo para vários cargos - Divulgação

Prefeitura de Nova Friburgo divulga processo seletivo para vários cargosDivulgação

Publicado 17/07/2022 16:08 | Atualizado 17/07/2022 16:09

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira, 14 de julho, o processo seletivo para a contratação excepcional de profissionais diversas áreas para a Secretaria Municipal de Saúde. As inscrições serão realizadas entre os dias 18 e 22 de julho, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, segundo andar. As contratações serão destinadas às Estratégias de Saúde da Família do município e para a Clínica Santa Lúcia.

A seleção visa a formação de cadastro e terá uma única etapa, que é a prova de títulos. Dentre as funções ofertadas estão agente administrativo, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, copeiro, cozinheiro, médico de família, odontólogo de família e técnico de enfermagem de família.

A contratação será por prazo determinado e será efetivada mediante necessidade da Secretaria de Saúde do Município. Os documentos necessários para cada área estão descritos no edital, bem como outros detalhes do processo seletivo e da contratação podem ser conferidos no link: https://plenussistemas.dioenet.com.br/list/nova-friburgo

A divulgação da lista de classificação final dos candidatos está prevista para 27/07/2022, no Diário Oficial Eletrônico do Município.