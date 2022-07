Escolas recebem ajuda para elaborar plano de ação - Divulgação

Escolas recebem ajuda para elaborar plano de açãoDivulgação

Publicado 14/07/2022 18:04

Diretores das unidades selecionadas pelo Ministério da Educação (MEC) em Nova Friburgo receberam orientações para subsidiar as escolas na elaboração do seu plano de ação. A articuladora do Programa Educação e Família (PEF) e coordenadora do Conselho Escolar (CE) da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, professora Martha Rachel, orienta as gestoras junto à equipe do CE, composto pelas professoras Erica Mauro, Josiane Ouverney e Juliana Flores, além da subsecretária pedagógica, professora Cintia Damazio.

A elaboração e envio do plano de ação pelo diretor escolar é condição necessária para que a escola receba recursos financeiros do PDDE Educação e Família, que tem como finalidade fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações para construir esse futuro. Martha Rachel frisou a importância de elaborar e implementar, coletivamente, o plano de ação da escola, especialmente em parceria com o Conselho Escolar.

O PEF possui dois eixos: acompanhamento da vida escolar e projeto de vida. Além disso, contém quatro ações estratégicas: PDDE Educação e Família, projetos de formação para comunidade escolar e famílias, fortalecimento do Conselho Escolar e ampliação do acesso ao Clique Escola (aplicativo com informações financeiras e pedagógicas das escolas brasileiras).

As escolas municipais selecionadas pelo MEC em Nova Friburgo foram: Bernardo Pacheco, Cypriano Mendes da Veiga, Herminia dos Santos Silva, Hermínia da Silva Condack, Lafayette Bravo Filho, Professor Messias de Moraes Teixeira, Vevey La Jolie e Izabel Gomes Siqueira.