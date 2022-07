Hemocentro de Nova Friburgo completa seis meses com campanha de doação - Divulgação

Publicado 13/07/2022 16:13

O Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins de Nova Friburgo recebeu 1.671 doadores entre janeiro e junho de 2022. Isso representa nove doadores por dia aproximadamente, nos últimos seis meses.

A Secretaria de Saúde e a direção do Hemocentro estão gratas pela participação desses voluntários, contudo, convocam a população para ajudar a melhorar essa média, uma vez que a capacidade da unidade permite entre 30 e 40 doações diárias.

Quem deseja integrar dessa corrente do bem deve ir até o hemocentro, que fica no anexo do Hospital Municipal Raul Sertã. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.

Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 69 anos (menor de idade acompanhado dos pais e primeira doação no máximo até 60 anos), pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e não ingerir alimentos gordurosos ou derivados de leite.