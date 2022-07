Projeto "Planetário Vai à Escola" leva astronomia às escolas de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 12/07/2022 22:26

Um novo projeto foi iniciado em Nova Friburgo, chamado "Planetário Vai à Escola". Neste programa, as escolas que não puderem ir ao planetário receberão palestras, noite de observação com telescópios e exposições.

Na última semana, a Escola Municipal Ernesto de Souza Cardinot, no distrito de Campo do Coelho, foi quem recebeu a visita do planetário. Na próxima semana, mais uma unidade será contemplada: a Escola Municipal Monsenhor José Antônio Teixeira, em Macaé de Cima, na quarta-feira, 13. Inclusive, terá observação noturna a partir das 18h para os alunos e, também, aberta à comunidade.