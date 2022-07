Alunos da Escola Comunitária Municipal Vale de Luz, em Conselheiro Paulino, visitaram a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Águas de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 08/07/2022 21:07

Os alunos das classes de 3° e 5° ano da Escola Comunitária Municipal Vale de Luz, em Conselheiro Paulino, visitaram a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Águas de Nova Friburgo, nesta quarta-feira, 06, também no 6º distrito. Estudantes e professores puderam ter acesso ao Viveiro Escola da empresa e receberam ensinamentos sobre a importância da água e do seu tratamento. Além disso, um café da manhã especial foi ofertado.

A parceria da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a empresa proporcionou aos estudantes do 3º ano a continuação dos ensinamentos dados em sala de aula sobre o ciclo da água e os cuidados com a preservação deste bem precioso e vital. Já os alunos do 5° ano se dedicaram a este tema no mês de junho.

Em destaque ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a classe estudou conteúdos relacionados à preservação do Meio Ambiente, abordando a importância da água e os cuidados com os rios, além de assistirem vídeos sobre o Rio Bengalas e realizarem atividades emitindo opiniões sobre as condições atuais do rio que corta nossa cidade.