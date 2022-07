Projeto Arborizar pretende revitalizar margens do rio Bengalas - Divulgação

Publicado 02/07/2022 22:05

Dando início ao projeto "Arborizar", da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, em Parceria com a empresa Engerisa, realizou, no último dia 28 de junho, o plantio de mudas de plantas ao longo das margens do Rio Bengalas, em Conselheiro Paulino.

O objetivo do projeto é aumentar a biodiversidade local, promovendo a ampliação das funções ambientais e potencializar os elementos estéticos da região.