Mês de conscientização contra a LGBTIfobiaDivulgação

Publicado 29/06/2022 23:00

A Prefeitura de Nova Friburgo para lembrar a data, realizou o evento, "Orgulhe-se", com música, roda de conversas, entre diversas outras atividades. O “Orgulhe-se” quis promover acolhimento e visibilidade, encerrando o mês de conscientização contra a LGBTIfobia.

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+' é uma homenagem ao início da luta organizada pelos direitos desta comunidade. A data foi escolhida pois em 28 de junho de 1969, os frequentadores do Stonewall Inn, bar gay no vilarejo de Greenwich, em Nova York, nos Estados Unidos, decidiram enfrentar a violência e perseguição policial contra seus membros e espaços de convivência. A luta e os protestos por direitos que deu origem ao movimento LGBTQIA+ dos dias atuais.

A programação aconteceu na Usina Cultural Energisa, que fica na Praça Getúlio Vargas, nº 55 – Centro. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Energisa Nova Friburgo, Fundação Cultural Ormeo Juqueira Botelho e o Centro de Cidadania LGBT Serrana I - Hanna Suzart.