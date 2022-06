Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo promove oficina sobre Cidades Sustentáveis - Divulgação

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo promove oficina sobre Cidades SustentáveisDivulgação

Publicado 28/06/2022 10:26

No dia 14 de junho passado, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável da Prefeitura de Nova Friburgo estiveram presentes na I Oficina Projeto Cidades Sustentáveis – CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), realizada pela Embrapa Solos com apoio do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios. O evento foi realizado no auditório do Sebrae, no Espaço ARP, e contou com a participação de lideranças comunitárias e representantes da administração pública.



Pela manhã, o evento foi aberto para a participação da população e lideranças dos bairros Córrego Dantas e Barracão dos Mendes, áreas de estudo do projeto no município. No período da tarde a oficina foi voltada aos gestores públicos. O objetivo do encontro foi apresentar os primeiros resultados do projeto “Cidades Sustentáveis”, que busca soluções para a gestão pública nos aspectos da segurança alimentar e hídrica em áreas de risco