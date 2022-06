Nova Friburgo avança na geração de empregos - Divulgação

Publicado 27/06/2022 14:46

Dados mais recentes divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, mostram que Nova Friburgo está avançando na geração de empregos em 2022, na comparação com 2021 e 2020. Nos primeiros quatro meses deste ano, a cidade já criou 785 novos postos de trabalho formais.





Nesse período foram 7.648 admissões contra 6.863 desligamentos, com destaque para o setor de Serviços, com saldo positivo de 906 postos de trabalho, seguido por Comércio e Construção, que também registraram mais contratações do que demissões.



Na comparação entre março e abril deste ano, o mês quatro terminou com um saldo positivo de 335 contratações a mais que o anterior. Agora, se comparados os meses de abril de 2021 e abril de 2022, esse crescimento fica ainda mais evidente. Enquanto abril de 2021 fechou com saldo positivo de 91 novos postos de trabalho, em 2022 esse número saltou para 555, um crescimento de 83,6%.



Ainda a título de comparação, em 2020 Nova Friburgo ocupava a 75º colocação na geração de empregos, segundo dados do Caged. Agora, em abril de 2022, o Município saltou para a 6º posição dentre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo um dos melhores números da história. Já entre os municípios fluminenses com até 265 mil habitantes, Nova Friburgo aparece na 1ª colocação.