Projeto itinerante "Cultura em Ação" visita escola em LumiarDivulgação

Publicado 26/06/2022 16:57

No último dia 23 de junho, quinta-feira, foi realizado o evento “Cultura em Ação”, em Lumiar, 5° distrito de Nova Friburgo. Alunos do primeiro e segundo turnos da Escola Municipal Acyr Spitz, localizada no distrito, participaram desse projeto itinerante que atua no cenário circense e teatral democratizando a Cultura.



Com o apoio da Secretaria da Cultura de Nova Friburgo, o projeto “Cultura em Ação” é patrocinado pela empresa Atacadão, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura. A produção e a realização são da companhia Circo Teatro sem Lona, que já percorreu diversas cidades do país levando entretenimento e espetáculos gratuitos.