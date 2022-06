São João Batista, padroeiro de Nova Friburgo, tem comemoração nesta sexta-feira, 24 - Divulgação

Publicado 24/06/2022 20:07

O santo é o padroeiro de Nova Friburgo e um dos mais queridos no Brasil. Ele integra o rol dos santos cujos festejos acontecem no mês de junho, e são lembrados nas famosas festas juninas.

São João Batista também empresta seu nome a um dos símbolos mais representativos da nossa cidade: a Catedral de São João Batista, também conhecida como Igreja Matriz, que fica na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro. O prédio de 1869 é, sem dúvidas, um dos mais belos do interior do Estado do Rio de Janeiro.