Teste da linguinha é exame obrigatório em recém-nascidos - Divulgação

Publicado 22/06/2022 23:23

O teste da linguinha é um exame obrigatório para todo recém-nascido, pois através dele é possível detectar problemas no freio da língua, que podem prejudicar a amamentação, ou ainda causar uma distorção futura na fala e comprometer o ato de engolir e mastigar.



De acordo com a Lei Federal 13.002/2004, no dia 20 de junho é celebrado o Dia Nacional do Teste da Linguinha. Ainda segundo a legislação, é obrigatória a realização desse exame como protocolo de avaliação em hospitais e maternidades.



Em Nova Friburgo, na Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, os bebês já realizam o teste antes da alta hospitalar. A inserção do exame na rotina do recém-nascido foi feita em julho de 2021 pela atual gestão. Antes eram realizados somente na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE.



A Maternidade já realizava os Testes do Olhinho, do Coraçãozinho e a Consultoria de Amamentação. Com a centralização dos procedimentos, as famílias não precisam se deslocar para checar a saúde do seu bebê, facilitando o acesso dos responsáveis.