Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima forma novos técnicos - Divulgação

Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima forma novos técnicosDivulgação

Publicado 20/06/2022 11:50

Alunos da turma 2020/2021 da Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, no Centro, receberam , quinta-feira, 09, seus diplomas de formação numa cerimônia na própria escola. Devido à pandemia, o cronograma de estágio para cumprimento da carga horária do curso técnico teve que ser alterado fazendo com que, apenas neste ano, fosse possível a conclusão do mesmo. Seis alunos participaram da formatura, entretanto, outros estudantes da mesma turma, assim que terminarem os estágios, também se formarão e poderão ingressar no mercado de trabalho dentro da área estudada.



Além de amigos e familiares, a secretária de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, Caroline Klein; a secretária de Saúde, também ex-aluna e ex-professora da instituição, Nicole Cipriano; e o secretário de Ciência e Tecnologia, José Loyola, participaram da cerimônia.

Lídia Carpi, diretora da escola de enfermagem, deixou uma mensagem para os novos técnicos de enfermagem. "Desejo aos formandos resiliência para superar os enormes desafios que virão na profissão de Técnico em Enfermagem e sucesso na caminhada. Deixo uma frase de Florence: Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana”.