Simone de Almeida, ex-secretária de Assistência Social, faz balanço dos 4 meses de governoDivulgação

Publicado 17/06/2022 16:26

Simone de Almeida, que deixou recentemente o cargo de secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude, ficou à frente da pasta por mais de três meses. No entanto, apesar do curto período, deixou um legado de muito trabalho e avanços no setor.



De 14 de fevereiro a 31 de maio, período em que Simone esteve à frente da secretaria, alguns avanços foram obtidos, como a reorganização dos fluxos de trabalho na gestão da pasta; reutilização do Sistema Informatizado de Gestão e estruturação da equipe de vigilância sócio-assistencial; apoio humanitário a Petrópolis na tragédia climática; instituída a comissão para construção do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS - 2022/2025), cumprindo o artigo 30 da Loas).

Houve também a entrega do PMAS (2022/2025) ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); instituída a comissão para elaboração do Plano Decenal de Medidas Sócio-Educativas; reativada a comissão de condicionalidades do Programa Auxílio Brasil; reativação do acesso do Creas ao Cadastro Único, realizada a revisão da lei de benefício eventual, com inclusão do auxílio natalidade.

Resolvida a questão de definição de local e aluguel do espaço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos; termo de referência para ofertar o benefício natalidade por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 0 a 6 anos; descentralização da distribuição do Cartão Recomeçar; parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para executar o Projeto Jovem Alerta e Programa de Estágio.