Governador Claudio Castro anuncia investimento de R$50,6 milhões para hospital do câncer em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 16/06/2022 10:24

Nova Friburgo recebeu na última terça-feira, dia 14, a visita do governador Cláudio Castro, que deu ordem de início para retomada das obras do Hospital Regional de Oncologia Francisco Faria, paralisadas desde 2016. O investimento é de R$ 50,6 milhões, cuja obra tem previsão para ser concluída no prazo de 12 meses. Após a conclusão, a Secretaria Estadual de Saúde vai investir R$ 30 milhões em equipamentos.



A nova unidade oferecerá atendimento para pacientes de Nova Friburgo e região, com consultórios médicos, laboratórios e 58 leitos, sendo dez de terapia intensiva e 48 de enfermaria. O planejamento prevê anualmente a realização de mais de 600 cirurgias e cerca de 5 mil procedimentos de quimioterapia, além de consultas e exames de alta complexidade.



O hospital terá perfil assistencial de atendimento a pacientes oncológicos adultos, com emergência regulada, realizando atendimento imediato, procedimentos cirúrgicos, internação clínica e cirúrgica, terapia intensiva, diagnóstico, terapia e reabilitação, além de cuidados paliativos.