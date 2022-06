Desenvolve RJ tem evento gratuito em Nova Friburgo entre os dias 17 e e19 de junho - Divulgação

Desenvolve RJ tem evento gratuito em Nova Friburgo entre os dias 17 e e19 de junhoDivulgação

Publicado 13/06/2022 16:16

Entres os dias 17 e 19 de junho, no Nova Friburgo Country Club, acontecerá o DESENVOLVE RJ, com objetivo de estimular um ambiente favorável para geração de negócios e o surgimento, a ampliação e a diversificação de empreendimentos sustentáveis. O evento tem a participação de prefeituras, empreendedores, empresas fornecedoras de produtos e serviços, representantes da indústria e comércio e investidores da região.



O DESENVOLVE RJ é inteiramente gratuito, tanto para as empresas participantes como para os visitantes, e terá uma ampla programação de palestras promovida pelo Senac RJ, Rodada de Negócios do Sebrae –RJ, além uma área de exposição com estandes de empresas.

O evento é uma realização da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio–RJ), conta com apoio do Sebrae –RJ e do Senac–RJ, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Governo do Rio de Janeiro.



Palestras – SENAC

Qualificação e informação estarão à disposição dos participantes do Desenvolve RJ – Nova Friburgo, em palestras do SENAC RJ com os seguintes temas: “Como o marketing digital pode impulsionar o seu negócio: técnicas e dicas para empreendedores”, “O que a cultura de inovação pode fazer pelo seu negócio”, “Atendimento ao público como diferencial competitivo”, “Quem vê close não vem corre: o marketing pessoal nas redes sociais”, “Imagem é tudo: como fazer fotos perfeitas com celular”, “Rota etílica: as cachaças do Sul Fluminense “, entre outros.



Serviço:

Desenvolve RJ

Data: 17 a 19 de junho de 2022

Hora: 13 às 22h

Local: Nova Friburgo Country Club