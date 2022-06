Publicado 11/06/2022 16:16

A obra da Estratégia de Saúde da Família do bairro Vargem Alta começou nessa semana. A Secretaria Municipal de Saúde decidiu promover as reformas com o objetivo de melhorar a estrutura do local, que nunca passou por nenhum reparo.



A instalação elétrica, pintura, instalação hidrossanitária, troca de esquadrias e a cobertura passarão por reparação pelos próximos 90 dias. A expectativa é que até final de setembro, a obra seja concluída. Durante este período, os serviços da ESF de Vargem Alta serão realizados na Igreja Católica do bairro.