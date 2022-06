Alunos de escola em Nova Friburgo participam de trabalho sobre Aedes Aegypit - Divulgação

Publicado 10/06/2022 13:31

O mosquito Aedes aegypti é um grande transmissor de doenças, como dengue, chikungunya e zika, e, cientes da importância da prevenção, a Escola Municipal Hélio Gonçalves Corrêa, no Jardinlândia, fez um trabalho voltado para o assunto. Iniciado pelos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da unidade, os outros estudantes se inspiraram e seguiram a ideia. Cartazes foram confeccionados e expostos na escola com alertas sobre os malefícios causados pelo mosquito.



Raquel de Oliveira Silva, diretora da escola, falou da importância dessa atividade para os alunos. "Com a pandemia, a dengue e as outras doenças trazidas pelo mosquito, infelizmente, foram deixadas de lado um pouco. Então, trazer esta temática para nossos alunos é importante para criar a consciência de que essas doenças existem e que a prevenção é fundamental."



Projeto Saúde na Escola - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, dentro do Programa Saúde na Escola, realiza palestras sobre os cuidados necessários para a não proliferação do mosquito Aedes aegypti nas unidades municipais de ensino regularmente, com o objetivo de promover a conscientização através do ensino. As atividades são realizadas de forma didática, com teatro, música e recreação para as crianças. Nesta terça-feira, 07, os agentes da Saúde desenvolveram o projeto na Escola Municipal Rui Barbosa, em Conselheiro Paulino.