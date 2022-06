Nova Friburgo tem ações pela saúde - Divulgação

Publicado 07/06/2022 12:12

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, vem realizando o trabalho no combate à dengue. Com o aumento de nove para 38 agentes de combate à endemias, o número de visitas domiciliares nos bairros do município para o controle e prevenção do aedes aegypti, mosquito transmissor de algumas arboviroses, cresceu nos últimos meses.



Neste ano, em janeiro, 573 inspeções em residências foram realizadas. Em fevereiro 2.698, em março 4.819, abril 7.469 e em maio 9.361. Os dados foram coletados pela Vigilância em Saúde Ambiental. Os números mostram que, comparando o início de 2022 com o último mês, houve um aumento de 1.533% no número de residências visitadas pelos agentes.