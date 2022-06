CMEI celebra 25 anos - Divulgação

CMEI celebra 25 anos Divulgação

Publicado 02/06/2022 09:08

O Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, localizado no Jardim Califórnia, comemorou dia 19 de maio seus 25 anos de existência. Para marcar a data, os alunos fizeram uma linda apresentação e, como todo aniversário, teve cantoria de parabéns com direito a bolo.



A comemoração do aniversário foi um momento de muita emoção, como disse a diretora da creche, Katiuscia Schuenck Araújo. "Essa creche, para mim, sempre foi um pedacinho de céu. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, há treze anos atrás, ela já estava estruturada num lugar de amor. Eu encontrei amor, acolhimento, amor pelas crianças, ela tem luz, ela tem vida, essa creche é diferente de qualquer outro lugar. [...] E eu acredito que é assim com todas as famílias que entram no CMEI Menino Jesus. Então, o coração está repleto de emoção, está quentinho, com a presença de todos que fizeram e fazem parte da vida da unidade, sem dúvida nenhuma sou, hoje, um pouco mais feliz."



Visita à Escola Municipal Umbelina Breder de Queiroz



Após estarem na comemoração aos 25 anos do Menino Jesus, o prefeito aproveitou a oportunidade e visitou a Escola Municipal Umbelina Breder de Queiroz, também no Jardim Califórnia, acompanhado da secretária Caroline. Além de verificar os problemas da escola, ambos conversaram com os servidores e receberam o carinho de alunos.