Aberto processo de licitação para castrar cães e gatos em Nova Friburgo - Andréa Brito

Aberto processo de licitação para castrar cães e gatos em Nova FriburgoAndréa Brito

Publicado 28/05/2022 19:39

Foi homologada neste mês de maio a primeira licitação voltada para a contratação de uma clínica especializada para realização dos serviços de castração gratuita em cães e gatos. O processo já foi autorizado e, em breve, o contrato de doze meses com a clínica que realizará o serviço será validado. No total, 1.200 castrações gratuitas serão realizadas (100 por mês), sendo que deste número total, 120 serão voltadas para os animais errantes (10 por mês), ou seja, aqueles que vivem na rua.



“A nossa castração municipal, realizada por meio de recursos do poder público, terá o diferencial de 10 castrações mensais de animais errantes. Esses animais vão ser retirados da rua, levados para castração, ficarão internados na clínica e, somente após plena recuperação, serão devolvidos para o local onde estavam. Com isso vamos diminuir, efetivamente, a população de animais errantes no nosso município” – explicou a subsecretária do Bem Estar Animal, Elisângela Rodrigues. Outro diferencial dessa castração é a utilização da anestesia inalatória, que é muito menos invasiva para os animais.



Entre outras ações, a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável por meio da Subsecretaria do Bem Estar Animal (Ssubea), vem realizando projetos voltados para adoção de cães e gatos e atuado na proteção animal, averiguando denúncias de maus-tratos com o apoio da Polícia Civil e Guarda Civil Municipal. No último dia 19, por exemplo, foi constatada uma situação de maus-tratos, onde o suposto autor foi conduzido à delegacia policial e efetuado o auto de prisão em flagrante.