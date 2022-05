Nova Friburgo faz balanço do lixo recolhido no carnaval e nos desfiles dos 204 anos do município - Divulgação

Publicado 21/05/2022



A Secretaria de Serviços Públicos divulgou o balanço da quantidade de lixo retirada nos três dias de Carnaval e nas comemorações pelos 204 anos de Nova Friburgo. No total, a Prefeitura de Nova Friburgo, em parceria com Empresa Brasileira de Meio Ambiente – EBMA, recolheu 48 toneladas de lixo no eixo central do bairro Ypu até a Rua General Osório, incluindo resíduos provenientes de varreção, lixo produzido pelos barraqueiros e restos de materiais utilizados nos desfiles.

O secretário de Serviços Públicos, Eduardo Trigo, explicou que, nestes quatro dias, 100 funcionários trabalharam na limpeza pública. Foram utilizados dois caminhões caçamba, três caminhões carroceria e uma retroescavadeira da Secretaria de Serviços Públicos. A Secretaria de Obras auxiliou com dois caminhões trucado (caçambão) e duas retroescavadeiras. Um caminhão-pipa da Secretaria de Obras e outro da EBMA deram o suporte às equipes na lavagem das ruas e praças.

Além da Secretaria de Serviços Públicos, a equipe de apoio da Secretaria de Obras também trabalhou para manter a cidade limpa. Em prédios públicos com vidros na fachada, como a antiga Rodoviária Leopoldina e o Centro Administrativo César Guinle, foram colocadas madeiras para evitar danos e acidentes.

“Organizamos nossas equipes para manter a cidade limpa durante o Carnaval, com a preocupação de limpar tanto a Avenida Alberto Braune e as praças Getúlio Vargas e Demerval Barbosa Moreira, como as ruas transversais e outros pontos da área central. Mobilizamos nossas equipes de bairros para dar esse suporte e com o apoio da Secretaria de Obras e a EBMA, conseguimos realizar um bom trabalho na limpeza urbana nestes dias de festa” – finalizou Eduardo Trigo.