Palestrante Márcia Veiga Bucheb participa de encontro para formação de professores Divulgação

Publicado 07/05/2022 09:11

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realizará no próximo dia 11, quarta-feira, um encontro pedagógico para formação com os professores de língua portuguesa dos anos finais da rede municipal, no auditório da SME. Abordando o tema "A escola como lugar de encantamento literário", o encontro contará com a presença da palestrante Márcia Veiga Bucheb. A ideia é também celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna.

Márcia atualmente está aposentada pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e é docente, produtora de conteúdo e tutora de disciplinas on-line da Universidade Estácio de Sá. Além disso, é licenciada em letras-português-literaturas; mestre em literatura brasileira, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e possui doutorado e pós-doutorado em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Para a coordenadora de língua portuguesa, Jorgeane da Vitória Abreu, a participação de Márcia agregará ainda mais conhecimento ao trabalho dos professores dos anos finais, público-alvo da palestra. "Esta é uma oportunidade que os professores da rede terão para desenvolver com seus alunos as habilidades e competências de língua portuguesa através da literatura aprendidas nesta formação".