Treinamento para novos membros da comissão de prevenção de acidentes do Hospital Municipal Raul Sertã - Divulgação

Treinamento para novos membros da comissão de prevenção de acidentes do Hospital Municipal Raul SertãDivulgação

Publicado 06/05/2022 09:23

A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.



Além de tratar sobre os conteúdos normativos exigidos pela Comissão, também foi realizada uma palestra motivacional com o tema: “O que lidamos e pensamos pode interferir no ambiente de trabalho.”. O objetivo da ação é contribuir com a saúde psíquica dos novos membros da CIPA, bem como motivá-los no melhor desenvolvimento das suas atribuições durante a gestão.