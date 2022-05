Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos e da Subprefeitura de Campo do Coelho e produtores rurais de Nova Friburgo receberam capacitação para operação e manutenção de microtrator atendeu . - Divulgação

Publicado 06/05/2022 08:40

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sindicato Rural de Nova Friburgo, segue capacitando servidores públicos municipais com cursos promovidos pelo Serviço de Aprendizagem Rural (Senar-Rio), sendo voltados para operação e manutenção de microtrator. Além de funcionários da Secretaria de Serviços Públicos e da Subprefeitura de Campo do Coelho, a capacitação atendeu produtores rurais de Nova Friburgo.



O curso ofereceu aos alunos conhecimento técnico e habilidade para execução das tarefas pertinentes ao trabalho, cabendo ao operador conhecer e adequar o microtrator agrícola às atividades cotidianas. Com o treinamento, capacitação e atualização, o operador sai do curso pronto para adequar-se às novas tecnologias, aos itens de segurança e ter o melhor aproveitamento de todo potencial da máquina.



O Senar-Rio é uma entidade que dissemina os avanços da ciência e as novas tecnologias, capacitando homens e mulheres em cursos de formação profissional rural por todo o país. Outros cursos operacionais estão previstos para Nova Friburgo, incluindo Tratorista Agrícola – Operação e Manutenção (de 23/05 a 27/05) e Operação e Manutenção de Motosserra (de 16/06 a 18/06).



Outro evento previsto para Nova Friburgo será voltado para as mulheres, cujos encontros acontecerão nos meses de junho e julho. A programação da capacitação “Mulheres em Campo” será dividida em cinco módulos: Diagnóstico e Empreendedorismo (06/06); Planejamento (16/06); Custo de Produção (20/06); Indicadores de Viabilidade e Comercialização (27/06) e Desenvolvimento Pessoal (04/07).