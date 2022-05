Passeio literário realizado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, na sexta-feira, 29, com os alunos do 9° ano do Colégio Odette Pena Muniz - Divulgação

Publicado 03/05/2022 16:27

Ainda dentro das comemorações pelo Dia do Livro, no dia 23 de abril, foi realizado na última semana um passeio literário, realizado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo. Na sexta-feira, 29, os alunos do 9° ano do Colégio Odette Pena Muniz fizeram o percurso Biblioteca Municipal, feira de livros e Academia Friburguense de Letras. Os alunos receberam livros dos acadêmicos e houve um momento de autógrafos. Como desdobramento, a professora Jorgeane trabalhará os livros com os alunos, em sala de aula, e depois será agendada uma visita dos acadêmicos à unidade escolar.



Um dos momentos mais interessantes foi a aluna Vitória, deficiente visual, fazendo a leitura de um livro em braille para os colegas de classe. Para a coordenadora da Biblioteca da SME, Marcia Machado, esta ação foi uma experiência motivadora. "Foi um momento muito especial. No olhar das crianças atentas aos escritores, acadêmicos e, o melhor, no dedilhar dos livros. Despertar, apresentar e fomentar a leitura sempre é algo que me motiva e inspira".