Equipe da Secretária de Saúde de Nova Friburgo participa de ação no bairro de Vargem AltaDivulgação

Publicado 03/05/2022 15:56

No último domingo, 1º de maio, foi celebrado o Dia do Trabalhador. E em razão desta data, a equipe da Secretária de Saúde de Nova Friburgo participou de ação no bairro de Vargem Alta realizando atividades com a comunidade local.



Durante o dia foram realizados testes de glicemia, verificação da pressão arterial, o cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), teste rápido de sífilis e HIV e recreação para as crianças. A secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, parabenizou a equipe da ESF de Vargem Alta que vem auxiliando no fortalecimento da Atenção Básica em Nova Friburgo.