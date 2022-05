Reunião do Consórcio Serrano em Teresópolis - Divulgação

Publicado 03/05/2022 08:53

O Prefeito Johnny Maycon e a secretária de Saúde, Nicole Cipriano, participaram da assembleia extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIS-Serra) em Teresópolis, na manhã da última sexta-feira, 29. A reunião teve como pauta o credenciamento de exames de auto custo, a aprovação da comissão de licitação e do Conselho Técnico para a comissão de fiscalização.



O CIS-SERRA, que foi reativado em 2021, tem como finalidade congregar todas as Secretarias da Região. O objetivo é promover o intercâmbio de informações, divulgando conhecimentos, promovendo estudos e pesquisas e celebrando acordos e convênios do SUS. Além de permitir a ampliação dos serviços através de pactuáveis e credenciamentos.



Fazem parte do consórcio os seguintes municípios: Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Macuco, Sumidouro, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, São José do Vale do Rio Preto e Trajano de Moraes

À frente da pasta, a Secretária Nicole ressaltou a importância do convênio entre os municípios para que o trabalho integrado possa efetivamente melhorar o serviço da população, fornecendo mais especialidades e atendimentos tanto na Atenção Básica quanto na assistência hospitalar de Nova Friburgo.