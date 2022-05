Márcia Carestiato, presidente da FIRJAN, Prof. Augusto Theodoro – subsecretário de Desenvolvimento Econômico e prefeito Johnny Maycon no lançamento do programa Desenvolve Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 03/05/2022 08:38

A principal ferramenta do Desenvolve-NF será a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Nova Friburgo, que será criado a partir de uma ampla discussão com todos os setores da Econômia. ¨Precisamos definir que tipo de desenvolvimento nossa cidade deseja e este desenvolvimento econômico tem que estar completamente atrelado com o desenvolvimento social” , revela o Prof. Augusto Theodoro – subsecretário de Desenvolvimento Econômico.



"Serão seis meses de muitas audiências públicas e consultas diretas à população, em busca dos melhores caminhos para desenvolver as potencialidades locais. No final serão apresentados programas, projetos e ações capazes de alavancar a economia da regiãoMesmo sabendo da importância de planejar essa mudança, não podemos esperar seis meses para começar agir, por isso alguns projetos começam ser implantados imediatamente” revela André Montechiari – Secretário de Finanças, Desenvolvimento Planejamento e Gestão.

Entre essas medidas estão:



• A reestruturação da Sala do Empreendedor, que será remodelada para ampliar os serviços diretos ao micro, pequenos e empresários em geral.

• A capacitação de empresários friburguenses para que disputem as licitações municipais.

• Implantação do Polo Industrial, já em processo adiantado com a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN.

• Modernização de todos os serviços da prefeitura, dando celeridade e desburocratizando o sistema.

• Apresentação de leis que estimulem a retomada da economia.



Na ocasião Márcia Carestiato, presidente da FIRJAN, agradeceu ao prefeito Johnny Maycon pela disposição em ouvir as entidades empresariais. "Obrigado por nos receber mais uma vez e pela disposição em ouvir as nossas necessidades. Vivemos um momento de grande integração entre Prefeitura e sociedade empresarial “, revela Marcia Carestiato. Em retribuição, o prefeito respondeu que este é o momento de unir as forças de todos os seguimentos pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. “Cada vez que me reúno com cada um de vocês é uma grande aprendizagem para todos nós. Nosso papel é agir para atender todas as demandas positivas que nos são apresentadas”, revelou o prefeito.