O subsecretário municipal de Trabalho e Renda de Nova Friburgo, Wallace Merchioro, Diego Leorne e Liliane Pereira representantes da rede de supermercados Divulgação

Publicado 03/05/2022 06:56

O subsecretário municipal de Trabalho e Renda de Nova Friburgo, Wallace Merchioro, recebeu a visita de Diego Leorne e Liliane Pereira na Casa do Trabalhador. Eles são representantes de uma rede de supermercados que inaugurou recentemente uma loja no distrito de Mury, gerando aproximadamente 150 empregos diretos e impactando de forma positiva centenas de famílias de Nova Friburgo e região.



O motivo da visita, além de agradecer o apoio oferecido pela Casa do Trabalhador, foi para reforçar a parceria para o surgimento de novas vagas no futuro, bem como colocar a rede de supermercados à disposição do município no que se refere ao desenvolvimento de projetos sociais, especialmente a já consolidada Economia Solidária.



“Essa tem sido justamente a nossa maior dificuldade. Não faltam vontade, ideias e projeto, falta, talvez, uma melhor estrutura para que a gente possa realizar mais ações e abraçar ainda mais essas pessoas que fazem parte desse grupo que se sustenta e vive através da Economia Solidária. Acreditamos sempre que juntos podemos fazer muito mais pela melhoria da qualidade de vida de nossa população”, destacou Wallace Merchioro.