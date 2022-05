Servidores municipais participaram de curso de capacitação da Subsecretaria do Cônego - Divulgação

Publicado 01/05/2022 13:32

Dia 28 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, participou de uma ação da Prefeitura que oferta capacitação para os servidores da Subprefeitura do Cônego, a convite da Controladoria do município.

A atividade da última quinta-feira foi realizada na parte da manhã no Posto de Saúde Dr. Tunney Kassuga, em Olaria. Entre os assuntos previstos estavam higiene pessoal e social, com a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, as questões relacionadas ao uso de álcool e drogas foram feitas com a secretária de Assistência Social, Simone Almeida, e o coordenador do Programa de Controle a Tabagismo, Leones Oliveira da Silva.