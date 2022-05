Valter da Silva Ribeiro, de 63 anos, é vencedor na categoria poesia em concurso de Nova Friburgo - Divulgação

Valter da Silva Ribeiro, de 63 anos, é vencedor na categoria poesia em concurso de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 01/05/2022 12:54

A rede municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo é recheada de talentos. Um desses personagens é o aluno da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Escola Municipal Jardel Hottz, o sr. Valter da Silva Ribeiro, de 63 anos. Estudante se mostra muito interessado e, percebendo o quanto se identificava com textos e com a escrita, a professora Aline Ferreira foi estimulando sua competência leitora e a sua capacidade de escrever. Inclusive, no ano de 2018, a EJA desenvolveu um projeto sobre poesias com toda a rede. O aluno produziu uma bela poesia homenageando Nova Friburgo, alcançando a 1º colocação em sua categoria. E além disso, o aluno também se destaca com pinturas de quadros, os quais já estiveram em exposição, inclusive na Câmara dos Vereadores.

Luciana Tassi Lopes de Carvalho Baptista, orientadora pedagógica da EJA, disse que a Educação de Jovens e Adultos de Nova Friburgo, em suas diversas salas de aula, propõe uma ação integradora, do aluno com a sociedade, através da escrita e leitura, desenvolvendo uma habilidade que os levarão a um desenvolvimento pessoal e a formação de uma imagem positiva de si mesmos.