Aleitamento materno tem ação nesta sexta-feira, 29 - Wilson Dias

Aleitamento materno tem ação nesta sexta-feira, 29Wilson Dias

Publicado 28/04/2022 20:26

A Secretaria Municipal de Saúde vem trabalhando para fortalecer a Atenção Básica de Nova Friburgo. Um exemplo disso, são as recorrentes ações realizadas nas unidades de saúde, especialmente as que estão localizadas na Zona Rural do município.



Promovendo um diálogo direto com a comunidade, a equipe da Estratégia de Saúde da Família de São Lourenço realizará uma ação com as mulheres sobre o aleitamento materno.



A atividade acontecerá na próxima sexta-feira, 29, das 9h às 12h, na ESF do bairro, junto com a enfermeira responsável pela unidade e os agentes comunitários. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre a amamentação para as mães e os bebês.