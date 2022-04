Carrinhos literários promovem doação de livros aos friburguenses - Divulgação

Carrinhos literários promovem doação de livros aos friburguenses

Publicado 22/04/2022 12:23

Na última segunda-feira, 18, em comemoração ao Dia do Livro Infantil, comemorado na mesma data, e ao Dia do Livro, celebrado no dia 23 de abril, a Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Biblioteca Municipal, ligada a Secretaria Municipal de Cultura, desenvolveu a atividade "Carrinhos Literários", na Estação Livre, das 14h às 17h. Além disso, a Biblioteca Móvel também marcou presença para visitação gratuita.

O nome "Carrinhos Literários" é devido a dois carrinhos ficarem disponíveis com os livros dentro. Um deles contendo títulos para adultos e, o outro com leituras voltadas para o público infantil e infanto-juvenil.