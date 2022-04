Ponte em Lumiar é recuperada pela Prefeitura de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 22/04/2022 10:40 | Atualizado 22/04/2022 11:16

Dando prosseguimento ao cronograma de atividades estabelecido entre o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, e o vice Serginho com o subsecretário de Lumiar e São Pedro da Serra, Jorge Freimann

De acordo com Freimann, o serviço foi executado em Santiago, na Estrada Marina Moretti e contou com a substituição dos pranchões e das vigas.

Ainda segundo o subprefeito de Lumiar e São Pedro da Serra, nos próximos meses serão realizadas melhorias em outras pontes, com o objetivo de proporcionar mais segurança aos veículos e pedestres que transitam pelos dois distritos.