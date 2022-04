Crianças recebem orientação sobre saúde bucal em escola de Riograndina - Divulgação

Publicado 22/04/2022 10:26

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Saúde Bucal e do Programa Saúde na Escola (PSE), junto com a equipe da Estratégia de Saúde da Família, realizou uma ação com as crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Altina Niederauer, em Riograndina, na última segunda-feira, 18.



Com atividades musicais, lúdicas e educativas, as crianças receberam orientações sobre higiene bucal. Em seguida, na parte prática, a odontóloga da ESF de Riograndina com cinco estagiários de odontologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) realizaram o monitoramento de cáries e a escovação.



O objetivo da ação é incentivar a higiene bucal nas crianças, ensinando mais sobre os cuidados com os dentes aos menores. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde distribuiu um KIT com creme dental, escova de dente e fio dental para cada estudante.

As equipes do Programa Saúde na Escola também deram instruções para os alunos sobre outros assuntos, como, cuidado contra o mosquito aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.