Academia da terceira idade tem atendimento ampliado - Divulgação

Publicado 21/04/2022 21:59

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ampliará, a partir da próxima semana, o atendimento com orientação profissional nas Academias da Terceira Idade. Além das ATIs de Conselheiro Paulino e do Centro (em frente à Igreja Luterana), com orientação de Haroldo Vieira, as academias da Chácara do Paraíso, Via Expressa e Catarcione terão orientação da profissional de educação física, Luciane Ferreira. Também acontecerá o Projeto Maturidade, no Centro Educacional Nossa Senhora das Graças, voltados exclusivamente para os idosos.

Confira a seguir os dias e horários de atendimento profissional nas Academias da Terceira Idade:

» Conselheiro Paulino - segundas e quartas-feiras, das 7h às 9h (Prof. Haroldo Vieira);

» Centro - terças e quintas-feiras, das 7h às 9h e das 17h às 19h (Prof. Haroldo Vieira);

» Chácara do Paraíso – segunda-feira, das 8h às 9h, e quarta-feira, das 9h às 10h (Prof. Luciane Ferreira);

» Via Expressa - terças e quintas-feiras, das 9h às 10h (Prof. Luciane Ferreira);

» Catarcione – sexta-feira, das 9h às 10h (Prof. Luciane Ferreira);

» Projeto Maturidade (Centro Educacional Nossa Senhora das Graças) - terças e quintas-feiras, das 8h às 9h (Prof. Luciane Ferreira).